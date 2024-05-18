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KERATOLIN ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА лосьйон 400 мл 12% сечовини - Харків (526386) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
Всього: упаковка (2)
689,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
672,00 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
655,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
690,05
Економія: -10,18 грн
679,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
690,26
Економія: -5,11 грн
685,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (1)
470,26
Економія: -2,88 грн
467,38 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
672,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (2)
672,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 2-А
Всього: упаковка (1)
698,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
633,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 4
Всього: упаковка (1)
633,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 17
Всього: упаковка (1)
672,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Князя Острозького, 36
Всього: упаковка (1)
672,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
672,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 14
Всього: упаковка (1)
699,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (4)
688,61
Економія: -7,72 грн
680,89 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (2)
683,17
Економія: -5,50 грн
677,67 грн