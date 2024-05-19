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KERATOLIN ЛОСЬЙОН ДЛЯ ТІЛА лосьйон 400 мл 8% сечовини - Львів (526384) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
535,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
607,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
608,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Пекарська, 33
Всього: упаковка (1)
626,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
608,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
608,00 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
580,70 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
533,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Личаківська, 187
Всього: упаковка (1)
626,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
626,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
540,55 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
Всього: упаковка (1)
587,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
488,10 грн
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
588,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (1)
588,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
515,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
607,90 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
588,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (2)
608,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Всього: упаковка (1)
626,00 грн