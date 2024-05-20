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KERATOLIN HANDS КРЕМ крем для рук 50 мл 5% сечовини - Одеса (526370) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
269,99 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
253,95
Економія: -7,62 грн
246,33 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Київська, 15
Всього: упаковка (1)
272,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (1)
267,61 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
253,95
Економія: -7,62 грн
246,33 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
291,85
Економія: -8,76 грн
283,09 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
294,00
Економія: -8,82 грн
285,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (1)
270,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
266,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
294,00
Економія: -8,82 грн
285,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (2)
270,84 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
294,00
Економія: -8,82 грн
285,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
291,85
Економія: -8,76 грн
283,09 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
294,00
Економія: -8,82 грн
285,18 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Паращука, 5-А
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
261,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 2-А
Всього: упаковка (2)
272,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Всього: упаковка (1)
268,33 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
Всього: упаковка (1)
261,00 грн