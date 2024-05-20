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APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ СЯЯННЯ ШКІРИ З АПЕЛЬСИНОМ 8 мл, №2 - Одеса (531148) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Роза
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (2)
142,40 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (4)
142,40 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (2)
142,40 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (5)
142,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
127,13 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
126,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
119,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
118,72 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
126,98 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
131,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
126,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (3)
135,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
110,24 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
135,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (2)
117,52 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Всього: упаковка (1)
118,72 грн