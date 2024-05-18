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APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ СЯЯННЯ ШКІРИ З АПЕЛЬСИНОМ 8 мл, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (531148) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
126,98 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
126,91 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
131,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (4)
135,60 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
127,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
128,27 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
128,39 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
128,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
127,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
127,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (2)
128,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (1)
126,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
127,13 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
135,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
119,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
152,60
Економія: -30,50 грн
122,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
135,60 грн