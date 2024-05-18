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NOW FOODS ВІТАМІН Д-3 2000 МО капсули м'які, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709286) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
197,06
Економія: -23,68 грн
173,38 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
192,53
Економія: -19,15 грн
173,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (3)
242,80
Економія: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (3)
201,61
Економія: -12,61 грн
189,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
192,99
Економія: -24,57 грн
168,42 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
194,82
Економія: -21,44 грн
173,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
175,03 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
199,01
Економія: -35,41 грн
163,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
207,61
Економія: -34,23 грн
173,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
190,50
Економія: -22,08 грн
168,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
201,18
Економія: -27,80 грн
173,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
165,12 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
199,40
Економія: -16,50 грн
182,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
208,10
Економія: -34,72 грн
173,38 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
199,73
Економія: -26,35 грн
173,38 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
190,68
Економія: -17,30 грн
173,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
193,33
Економія: -19,95 грн
173,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 23 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
165,12 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
188,38
Економія: -15,00 грн
173,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
175,03 грн