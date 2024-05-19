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Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Київ (443537) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
Всього: блістер (1)
277,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 3
Всього: упаковка (1)
212,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Денихівка, вул. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
272,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 3
Всього: блістер (1)
229,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
Всього: упаковка (1), блістер (1)
276,31
Економія: -32,13 грн
244,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6
Всього: таблетки (10)
278,99
Економія: -45,26 грн
233,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Пасхаліна Юрія, 55
Всього: упаковка (1)
275,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
Всього: блістер (1)
274,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
Всього: упаковка (1)
228,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Всього: таблетки (10)
259,25
Економія: -15,25 грн
244,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Руденка, 23-В/1
Всього: таблетки (10)
242,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кролевець, просп. Миру, 4
Всього: блістер (1)
229,40 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кролевець, вул. Європейська, 2
Всього: блістер (1)
229,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Всього: таблетки (10)
256,99
Економія: -23,26 грн
233,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
215,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: таблетки (10)
272,86
Економія: -17,93 грн
254,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Всього: блістер (1)
277,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Корнилича, 8
Всього: блістер (1)
277,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: упаковка (1)
229,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Центральна, 32
Всього: упаковка (1)
240,85 грн