Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Київ (443537) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Гончарівське, вул. Танкістів, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Денихівка, вул. Лесі Українки, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 3
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Пасхаліна Юрія, 55
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ромни, вул. Руденка, 10/1
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Руденка, 23-В/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кролевець, просп. Миру, 4
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кролевець, вул. Європейська, 2
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
Аптека шар@
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Корнилича, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Центральна, 32