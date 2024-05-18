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Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (443537) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: блістер (1)
274,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Всього: блістер (1)
229,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
Всього: упаковка (1)
244,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: блістер (1)
275,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сахновщина, вул. Центральна, 9
Всього: блістер (1)
277,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
250,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
Всього: таблетки (10)
263,99
Економія: -30,26 грн
233,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Всього: упаковка (1)
243,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
279,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: блістер (1)
277,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коломак, вул. Захисників України, 7
Всього: блістер (1)
278,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Шелестове, пров. Залізничний, 15
Всього: упаковка (1)
277,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Центральна, 11
Всього: блістер (1)
277,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ков'яги, вул. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
276,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: таблетки (10)
272,16
Економія: -17,23 грн
254,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Корнилича, 8
Всього: блістер (1)
277,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Всього: блістер (1)
275,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізюм, вул. Мазепи Івана, 29-А
Всього: блістер (1)
276,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Чкаловське, вул. Свободи, 18
Всього: блістер (1)
276,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (2)
293,75 грн