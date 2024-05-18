Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (443537) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сахновщина, вул. Центральна, 9
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коломак, вул. Захисників України, 7
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Шелестове, пров. Залізничний, 15
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Центральна, 11
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ков'яги, вул. Привокзальна, 2
Аптека шар@
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Корнилича, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ізюм, вул. Мазепи Івана, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Чкаловське, вул. Свободи, 18
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27