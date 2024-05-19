Бетагістин-Тева таблетки 16 мг блістер, №30 - Харків (443535) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, вул. Харківська, 11
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Центральна, 11
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кегичівка, вул. Захисників України, 1-Г
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 215-А
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Семенівка, вул. Самойловича, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 39
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Рава-Руська, вул. Грушевського Михайла, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18