Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №60 - Запоріжжя (430442) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
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Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
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Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
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Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
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Запоріжжя, просп. Металургів, 16
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Аптека шар@
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Аптека копійка
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19