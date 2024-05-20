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Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №60 - Запоріжжя (430442) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1062,00
Економія: -122,40 грн
939,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
1012,80
Економія: -80,28 грн
932,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
1077,31
Економія: -124,29 грн
953,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
1112,72
Економія: -65,60 грн
1047,12 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
Всього: упаковка (1)
540,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: таблетки (30)
1035,21
Економія: -82,42 грн
952,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
999,67
Економія: -67,15 грн
932,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: таблетки (50)
870,15
Економія: -32,18 грн
837,97 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1080,00
Економія: -140,40 грн
939,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (1)
902,34 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: таблетки (30)
1062,00
Економія: -122,40 грн
939,60 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: таблетки (50)
968,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
1048,81
Економія: -104,35 грн
944,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: таблетки (50)
1042,25
Економія: -90,72 грн
951,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
1028,92
Економія: -77,04 грн
951,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: таблетки (50)
1129,93
Економія: -183,29 грн
946,64 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
1041,84
Економія: -93,99 грн
947,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1074,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: таблетки (50)
1031,79
Економія: -81,17 грн
950,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
1049,08
Економія: -104,03 грн
945,05 грн