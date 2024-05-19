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Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №60 - Львів (430442) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: блістер (5)
967,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
913,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
967,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: таблетки (40)
1020,99
Економія: -89,04 грн
931,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
1113,99
Економія: -182,04 грн
931,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
912,85 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
950,76 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
1052,99
Економія: -121,04 грн
931,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
1113,99
Економія: -182,04 грн
931,95 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (1)
1096,40
Економія: -155,30 грн
941,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
913,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
968,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (1)
968,49 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
Всього: упаковка (1)
1020,99
Економія: -89,04 грн
931,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93
Всього: упаковка (1)
1007,99
Економія: -76,04 грн
931,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
997,54 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: таблетки (50)
971,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Всього: таблетки (30)
931,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Всього: упаковка (1)
467,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: таблетки (20)
984,73
Економія: -2,50 грн
982,23 грн