Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №60 - Львів (430442) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: блістер (5)
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Львів, вул. Городоцька, 159
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Зелена, 7/7
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
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Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Болехівська, 53
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Шептицького, 93
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Економна аптека
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Аптека бам
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Здорова родина
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19