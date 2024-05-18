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Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №60 - Харків (430442) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), блістер (3)
1039,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: блістер (2)
1096,32 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
1087,80
Економія: -141,80 грн
946,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
1095,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
1015,79
Економія: -77,42 грн
938,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
1094,41
Економія: -146,94 грн
947,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
1098,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
1070,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 9
Всього: упаковка (1)
1095,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
1147,99
Економія: -198,46 грн
949,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
1089,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
968,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
1091,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
1101,94
Економія: -151,42 грн
950,52 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Всього: таблетки (30)
1005,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
Всього: упаковка (1)
935,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
Всього: упаковка (1)
995,99
Економія: -60,67 грн
935,32 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Всього: таблетки (30)
1027,00
Економія: -96,18 грн
930,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
1029,17
Економія: -76,38 грн
952,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Всього: упаковка (1)
912,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А
Всього: упаковка (1)
912,85 грн