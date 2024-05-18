Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №60 - Харків (430442) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Харків, проїзд Стадіонний, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
В інших містах:
Астарта
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Всього: таблетки (30)
Зачинено
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
Аптека ніжних цін
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Всього: таблетки (30)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Балаклія, вул. Жовтнева, 16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Кагамлика, 64-А