Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИІнші антипсихотичні засобиАрипіпразолАрипразол®Ціни в аптеках

Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (430442) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: таблетки (50)
1031,82
Економія: -80,29 грн
951,53 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
1002,28
Економія: -50,40 грн
951,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
1052,27
Економія: -107,81 грн
944,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: таблетки (50)
1024,16
Економія: -73,54 грн
950,62 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
1074,36 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (1)
1057,57
Економія: -109,72 грн
947,85 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: таблетки (50)
1124,42
Економія: -177,78 грн
946,64 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Всього: таблетки (20)
1048,85
Економія: -97,32 грн
951,53 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
1080,01
Економія: -134,96 грн
945,05 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: таблетки (50)
968,45 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
968,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
1145,25
Економія: -198,61 грн
946,64 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: упаковка (1)
1146,00
Економія: -131,40 грн
1014,60 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1080,00
Економія: -140,40 грн
939,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: таблетки (30)
1030,76
Економія: -77,97 грн
952,79 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
1009,04
Економія: -76,52 грн
932,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: таблетки (50)
865,12
Економія: -27,15 грн
837,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
1154,95
Економія: -107,83 грн
1047,12 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1062,00
Економія: -122,40 грн
939,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
1012,32
Економія: -79,80 грн
932,52 грн