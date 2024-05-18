Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (430442) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека шар@
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Аптека копійка
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: таблетки (20)
Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека шар@
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (50)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70