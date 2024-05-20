Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №30 - Запоріжжя (430441) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
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Запоріжжя, просп. Соборний, 147
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
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Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Бажаємо здоров'я
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Всього: таблетки (20)
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Аптека твоєї родини
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Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Соціальний проект благодія
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Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Аптека копійка
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Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
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Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом