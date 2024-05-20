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Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №30 - Запоріжжя (430441) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
561,84
Економія: -52,68 грн
509,16 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
570,00
Економія: -82,80 грн
487,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
544,17
Економія: -43,11 грн
501,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
623,15
Економія: -115,48 грн
507,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
581,29
Економія: -71,71 грн
509,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
558,28
Економія: -55,59 грн
502,69 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
592,16
Економія: -85,29 грн
506,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
514,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
585,00
Економія: -97,80 грн
487,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: таблетки (20)
553,82
Економія: -46,46 грн
507,36 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (2)
570,00
Економія: -82,80 грн
487,20 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
434,54 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
570,00
Економія: -82,80 грн
487,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
Всього: упаковка (1)
575,47
Економія: -66,68 грн
508,79 грн
Соціальний проект благодія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
541,89
Економія: -34,51 грн
507,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (2)
546,29
Економія: -34,69 грн
511,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: блістер (1)
489,77 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
Всього: упаковка (1)
570,00
Економія: -82,80 грн
487,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: таблетки (10)
577,48
Економія: -68,57 грн
508,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: таблетки (10)
592,63
Економія: -77,79 грн
514,84 грн
У місті Запоріжжя більше немає пропозицій з препаратом