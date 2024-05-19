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Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №30 - Львів (430441) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
578,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: таблетки (20)
580,42
Економія: -48,73 грн
531,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
489,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
489,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
589,37
Економія: -81,53 грн
507,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
528,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
489,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
Всього: блістер (2)
489,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Всього: упаковка (1)
489,78 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
531,99
Економія: -31,97 грн
500,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: блістер (1)
489,77 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: таблетки (20)
481,77 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Всього: упаковка (1)
567,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Всього: упаковка (1)
547,99
Економія: -47,97 грн
500,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Всього: упаковка (1)
489,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, просп. Незалежності, 13
Всього: блістер (2)
489,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Всього: упаковка (1)
434,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
532,60
Економія: -4,65 грн
527,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
529,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (1)
528,68 грн