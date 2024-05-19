Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №30 - Львів (430441) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 92
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 103
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Яворів, вул. Тичини, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Грушевського Михайла, 4
Здорова родина
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Всього: таблетки (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Калуш, вул. Каракая, 28-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, просп. Незалежності, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20