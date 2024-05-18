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Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №30 - Харків (430441) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
527,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
590,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
580,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: блістер (2)
488,67 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
514,65 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
587,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
567,59
Економія: -73,99 грн
493,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
587,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
592,71 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
587,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (3)
563,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
489,77 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
592,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
531,99
Економія: -31,95 грн
500,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
549,90 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
505,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
586,95 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
589,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
556,75
Економія: -37,02 грн
519,73 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
Всього: упаковка (1)
592,26 грн