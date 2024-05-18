Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №30 - Харків (430441) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: блістер (2)
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Данилевського, 6
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Космічна, 25
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Всього: упаковка (3)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50