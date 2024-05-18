Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (430441) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
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Всього: таблетки (20)
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
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Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Нє болєй
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Дніпро, шосе Донецьке, 3
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Аптека бам
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Науки, 171
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Дніпро, просп. Науки, 40
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Не болей! семья аптек
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Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Янтарна, 79
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
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Дніпро, просп. Героїв, 23