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Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №10 - Харків (430439) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
150,15
Економія: -8,16 грн
141,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
156,85
Економія: -15,34 грн
141,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
168,49
Економія: -26,90 грн
141,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (1)
167,81
Економія: -25,09 грн
142,72 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (2)
157,13
Економія: -15,42 грн
141,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
145,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Диканька, вул. Медична, 42-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Мазепи Івана, 5
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Охтирський Шлях, 121-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
145,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
145,70 грн