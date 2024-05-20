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Арипразол® таблетки 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (430436) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
400,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
426,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (2)
464,99
Економія: -87,12 грн
377,87 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
400,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
447,99
Економія: -69,45 грн
378,54 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
441,00
Економія: -70,80 грн
370,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
400,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
400,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
400,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (2)
417,72 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
350,31 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
400,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
400,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки (20)
431,45
Економія: -82,47 грн
348,98 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
400,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
470,38
Економія: -71,37 грн
399,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
418,28
Економія: -25,07 грн
393,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
426,03 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
400,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
400,90 грн