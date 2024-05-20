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Аргетт Спрей спрей нашкірний, розчин 4 % флакон з дозуючим пристроєм 25 г з захисним ковпачком, №1 - Запоріжжя (438526) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
191,93
Економія: -6,31 грн
185,62 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
245,20
Економія: -43,70 грн
201,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
203,39
Економія: -10,03 грн
193,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
191,26
Економія: -5,64 грн
185,62 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
187,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
206,48
Економія: -9,66 грн
196,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
248,84
Економія: -48,71 грн
200,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
204,30
Економія: -7,48 грн
196,82 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (4)
250,90
Економія: -63,90 грн
187,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
203,90
Економія: -11,00 грн
192,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
194,31
Економія: -8,69 грн
185,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
221,78
Економія: -14,77 грн
207,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
220,99
Економія: -27,63 грн
193,36 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 64
Всього: упаковка (2)
260,50
Економія: -59,00 грн
201,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
193,82
Економія: -8,20 грн
185,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
Всього: упаковка (1)
194,38
Економія: -10,99 грн
183,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
195,27
Економія: -9,65 грн
185,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (1)
191,49
Економія: -5,87 грн
185,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
198,02
Економія: -12,40 грн
185,62 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
187,39 грн