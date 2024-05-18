Аргетт Спрей спрей нашкірний, розчин 4 % флакон з дозуючим пристроєм 25 г з захисним ковпачком, №1 - Харків (438526) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 52 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Аптека низьких цін
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Харків, просп. Гагаріна, 82
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Харків, вул. Сумська, 73
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Літературна, 5
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, просп. Незалежності, 7
1 соціальна аптека
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Харків, вул. Москалівська, 61
1 соціальна аптека
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Харків, вул. Космічна, 16
Аптека копійка
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Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Харків, просп. Науки, 41/43
Аптека шар@
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Харків, просп. Науки, 64
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Харків, просп. Байрона, 23/1