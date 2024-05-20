Всі аптеки України
ATC-класифікаціяАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИІнгібітори ароматазиАнастрозолАнастрозол-ВістаЦіни в аптеках

Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер, №28 - Одеса (452117) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
662,25
Економія: -48,14 грн
614,11 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
490,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
578,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
550,78
Економія: -30,78 грн
520,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
490,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
539,89 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
664,35
Економія: -37,56 грн
626,79 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
491,54
Економія: -17,54 грн
474,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
490,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
490,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
606,05
Економія: -29,76 грн
576,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
681,24
Економія: -90,74 грн
590,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
557,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
680,31
Економія: -106,60 грн
573,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
663,09
Економія: -86,80 грн
576,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
578,68 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
586,90 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
490,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: блістер (1)
666,42 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (20)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
490,10 грн