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Анастрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер, №28 - Львів (452117) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
680,92
Економія: -38,49 грн
642,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
490,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
490,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
437,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
490,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
490,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
474,27
Економія: -38,35 грн
435,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
675,91
Економія: -99,84 грн
576,07 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
555,99
Економія: -57,80 грн
498,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
583,99
Економія: -85,80 грн
498,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
490,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
586,14
Економія: -87,95 грн
498,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
437,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
562,99
Економія: -64,80 грн
498,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
490,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
490,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
718,96
Економія: -129,48 грн
589,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
490,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
490,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (18)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
490,10 грн