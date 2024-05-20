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Амоксил-К 1000 таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Запоріжжя (183279) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
290,00
Економія: -61,80 грн
228,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
268,00
Економія: -39,80 грн
228,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
298,00
Економія: -69,80 грн
228,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (2)
257,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (5)
277,11
Економія: -50,28 грн
226,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
265,07
Економія: -38,21 грн
226,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
239,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
264,99
Економія: -34,55 грн
230,44 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (5)
268,00
Економія: -39,80 грн
228,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (2)
268,00
Економія: -39,80 грн
228,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
256,99
Економія: -26,55 грн
230,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
255,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (10)
265,84
Економія: -37,37 грн
228,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (3)
248,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
239,75 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
268,00
Економія: -39,80 грн
228,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3), блістер (1)
266,19
Економія: -44,24 грн
221,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (6)
262,99
Економія: -56,46 грн
206,53 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
248,70
Економія: -1,00 грн
247,70 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (5)
298,00
Економія: -69,80 грн
228,20 грн