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Алергодерм мазь 0,25 мг/г туба 15 г, №1 - Харків (404756) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
42,73
Економія: -9,10 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
41,12
Економія: -7,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (4)
42,74
Економія: -9,11 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
46,20
Економія: -12,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
41,12
Економія: -7,49 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
40,90
Економія: -7,27 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (7)
39,50
Економія: -5,87 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (14)
52,50
Економія: -18,87 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (3)
46,10
Економія: -12,47 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (3)
38,20
Економія: -4,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (4)
42,73
Економія: -9,10 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (10)
46,12
Економія: -12,49 грн
33,63 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (6)
42,24
Економія: -8,61 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (3)
38,34
Економія: -4,71 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (2)
46,12
Економія: -12,49 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (11)
46,20
Економія: -12,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (3)
44,70
Економія: -11,07 грн
33,63 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (3)
42,20
Економія: -8,57 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (6)
41,12
Економія: -7,49 грн
33,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
Всього: упаковка (3)
52,42
Економія: -18,79 грн
33,63 грн