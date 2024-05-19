Абізол таблетки 5 мг блістер, №28 - Львів (378509) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 30 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Подорожник
Детальніше
Всього: таблетки (14)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Бабія, 14
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Широка, 64