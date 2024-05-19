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Абізол таблетки 5 мг блістер, №28 - Львів (378509) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -34,85 грн
216,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки (14)
284,99
Економія: -68,85 грн
216,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: таблетки (14)
268,99
Економія: -52,85 грн
216,14 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
221,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -70,85 грн
216,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
314,99
Економія: -98,85 грн
216,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
266,99
Економія: -50,85 грн
216,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
243,25
Економія: -23,02 грн
220,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
301,99
Економія: -85,85 грн
216,14 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
273,20
Економія: -58,20 грн
215,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: таблетки (14)
293,99
Економія: -77,85 грн
216,14 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
223,99
Економія: -7,85 грн
216,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1), блістер (1)
239,96
Економія: -19,91 грн
220,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -84,85 грн
216,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Бабія, 14
Всього: упаковка (1)
262,99
Економія: -46,85 грн
216,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
241,28
Економія: -21,14 грн
220,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
240,36 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
245,99
Економія: -29,85 грн
216,14 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (5)
249,99
Економія: -33,85 грн
216,14 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (1)
260,99
Економія: -44,85 грн
216,14 грн