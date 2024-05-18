Абізол таблетки 5 мг блістер, №28 - Харків (378509) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
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Всього: таблетки (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: таблетки (14)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Наявність на 2024-05-21 - 18:00