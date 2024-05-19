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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейAPIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ПРОТИ ЗМОРШОК ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ З ВИНОГРАДОМЦіни в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ПРОТИ ЗМОРШОК ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ З ВИНОГРАДОМ 2 мл, №2 - Львів (531394) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
125,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
125,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
136,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
136,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
125,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
125,90 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
125,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
125,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
125,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
125,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (1)
110,24 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Капушанська, 168
Всього: упаковка (1)
102,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 40-Б
Всього: упаковка (1)
125,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (3)
132,29 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Всього: упаковка (2)
118,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (4)
125,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (2)
117,52 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
Всього: упаковка (2)
118,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (2)
125,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн