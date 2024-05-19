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Актив Флора бебі+ краплі оральні флакон з крапельницею 5 мл, №1 - Київ (529391) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
308,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9)
317,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (14)
306,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
308,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
307,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
365,32
Економія: -66,84 грн
298,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
353,02
Економія: -60,65 грн
292,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
308,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
308,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
308,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (1)
283,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
325,90
Економія: -33,25 грн
292,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (156)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
308,00 грн