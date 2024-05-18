Актив Флора бебі+ краплі оральні флакон з крапельницею 5 мл, №1 - Харків (529391) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сумська, 39
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Науки, 9
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Подорожник
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, просп. Байрона, 23/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 171
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Подорожник
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Всього: упаковка (32)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Наявність на 2024-05-21 - 20:00