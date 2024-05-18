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Актив Флора бебі+ краплі оральні флакон з крапельницею 5 мл, №1 - Харків (529391) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
330,35
Економія: -37,10 грн
293,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (3)
325,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
328,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (5)
317,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
318,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
319,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
274,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
315,99
Економія: -27,38 грн
288,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
338,33
Економія: -45,42 грн
292,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
314,99
Економія: -26,38 грн
288,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
331,99
Економія: -43,38 грн
288,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (2)
332,24
Економія: -45,27 грн
286,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
326,61 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 171
Всього: упаковка (1)
318,61 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (2)
317,45 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
326,66 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
321,99
Економія: -33,38 грн
288,61 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (32)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
308,30 грн