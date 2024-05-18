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Актив Флора бебі+ краплі оральні флакон з крапельницею 5 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (529391) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
342,38
Економія: -46,07 грн
296,31 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
299,76
Економія: -33,20 грн
266,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
308,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
353,87
Економія: -62,38 грн
291,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
335,30
Економія: -44,10 грн
291,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
308,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
314,00
Економія: -28,88 грн
285,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
334,01
Економія: -39,50 грн
294,51 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
308,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (2)
325,99
Економія: -27,37 грн
298,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
308,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
308,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
308,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
308,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
320,10
Економія: -23,64 грн
296,46 грн