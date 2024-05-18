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APIVITA EXPRESS BEAUTY МАСКА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА СЯЯНЯ ШКІРИ З ГРАНАТОМ 8 мл, №2 - Дніпро (Дніпропетровськ) (531397) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
136,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
131,76 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (2)
128,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
136,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
136,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
128,13 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
136,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
135,49 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
136,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
136,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
136,14 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
127,38 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (3)
136,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
135,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
136,66 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Черкаси, вул. Припортова, 34
Всього: упаковка (2)
118,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
127,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
135,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
138,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
143,10
Економія: -28,60 грн
114,50 грн