Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНАЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 7 м х 14 см тип марлі 17, №1 - Одеса (527325) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (8)
23,28
Економія: -3,05 грн
20,23 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
23,22
Економія: -2,51 грн
20,71 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
22,80
Економія: -2,74 грн
20,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (10)
22,64
Економія: -1,56 грн
21,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
22,58
Економія: -2,70 грн
19,88 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
23,16
Економія: -4,43 грн
18,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
22,90
Економія: -1,91 грн
20,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (9)
22,55
Економія: -2,12 грн
20,43 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (4)
22,89
Економія: -2,18 грн
20,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
23,07
Економія: -2,47 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (6)
22,49
Економія: -2,52 грн
19,97 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (5)
23,06
Економія: -2,46 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (7)
23,30
Економія: -4,33 грн
18,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (5)
22,52
Економія: -1,92 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (5)
23,14
Економія: -3,35 грн
19,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
Всього: упаковка (7)
24,56
Економія: -2,12 грн
22,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
23,05
Економія: -2,73 грн
20,32 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Р
Всього: упаковка (1)
22,67
Економія: -1,79 грн
20,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (10)
23,25
Економія: -3,11 грн
20,14 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
Всього: упаковка (9)
23,08
Економія: -2,65 грн
20,43 грн