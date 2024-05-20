Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНАЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 7 м х 14 см тип марлі 17, №1 - Львів (527325) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (6)
22,76
Економія: -2,53 грн
20,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
22,52
Економія: -1,92 грн
20,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (10)
23,06
Економія: -2,46 грн
20,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (19)
22,82
Економія: -1,85 грн
20,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 46
Всього: упаковка (1)
22,62
Економія: -1,67 грн
20,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 53/21
Всього: упаковка (10)
22,77
Економія: -1,58 грн
21,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 36
Всього: упаковка (30)
23,01
Економія: -2,78 грн
20,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (10)
23,26
Економія: -2,07 грн
21,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
Всього: упаковка (10)
22,88
Економія: -2,45 грн
20,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
Всього: упаковка (10)
22,51
Економія: -1,43 грн
21,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9-А
Всього: упаковка (7)
22,85
Економія: -1,66 грн
21,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 142-А
Всього: упаковка (6)
23,25
Економія: -2,06 грн
21,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Васіле Александрі, 3
Всього: упаковка (1)
23,01
Економія: -1,93 грн
21,08 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (6)
14,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Скальда Сергея, 31
Всього: упаковка (10)
21,18
Економія: -1,78 грн
19,40 грн
Свк фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Всього: упаковка (8)
15,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (7)
23,13
Економія: -2,42 грн
20,71 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (4)
22,85
Економія: -3,88 грн
18,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (7)
23,08
Економія: -2,37 грн
20,71 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (6)
23,31
Економія: -4,34 грн
18,97 грн