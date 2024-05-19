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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 7 м х 14 см тип марлі 17, №1 - Київ (527325) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (3)
23,20
Економія: -3,75 грн
19,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Борщагівська, 128
Всього: упаковка (10)
22,96
Економія: -3,62 грн
19,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (1)
23,02
Економія: -1,74 грн
21,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (9)
22,70
Економія: -1,99 грн
20,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (10)
22,50
Економія: -1,42 грн
21,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (9)
23,07
Економія: -3,10 грн
19,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мрії, 24
Всього: упаковка (6)
23,31
Економія: -4,34 грн
18,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (7)
23,08
Економія: -2,37 грн
20,71 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
14,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (3)
23,10
Економія: -2,87 грн
20,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (5)
23,09
Економія: -4,12 грн
18,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (10)
22,72
Економія: -3,10 грн
19,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (4)
22,85
Економія: -3,88 грн
18,97 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (7)
23,13
Економія: -2,42 грн
20,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (10)
22,92
Економія: -2,86 грн
20,06 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
Всього: упаковка (10)
22,68
Економія: -2,08 грн
20,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г
Всього: упаковка (10)
22,85
Економія: -2,79 грн
20,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (10)
22,92
Економія: -4,13 грн
18,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (10)
22,49
Економія: -2,06 грн
20,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (6)
22,54
Економія: -1,55 грн
20,99 грн