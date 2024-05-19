БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 7 м х 14 см тип марлі 17, №1 - Київ (527325) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Київ, вул. Коперника, 2-А
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Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
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Всього: упаковка (10)
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Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
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Київ, вул. Мрії, 24
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Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Свк фарм
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Київ, вул. Братства тарасівців, 6
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Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
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Київ, вул. Зодчих, 40
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
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Всього: упаковка (10)
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Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 3-А/1
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Всього: упаковка (10)
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Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104