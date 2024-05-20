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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Одеса (527324) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (3)
12,92
Економія: -1,70 грн
11,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (3)
12,89
Економія: -1,41 грн
11,48 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
12,66
Економія: -1,54 грн
11,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
12,54
Економія: -2,07 грн
10,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (3)
12,79
Економія: -1,10 грн
11,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (2)
12,86
Економія: -1,53 грн
11,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (3)
12,57
Економія: -0,88 грн
11,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
12,54
Економія: -1,52 грн
11,02 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (3)
12,88
Економія: -2,00 грн
10,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
12,60
Економія: -1,02 грн
11,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
12,70
Економія: -1,22 грн
11,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
12,82
Економія: -1,99 грн
10,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 6
Всього: упаковка (1)
12,80
Економія: -1,05 грн
11,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (1)
12,92
Економія: -1,55 грн
11,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
12,80
Економія: -1,43 грн
11,37 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (3)
12,80
Економія: -1,38 грн
11,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (1)
12,50
Економія: -1,08 грн
11,42 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
12,49
Економія: -1,72 грн
10,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
13,32
Економія: -1,39 грн
11,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
13,02
Економія: -1,34 грн
11,68 грн