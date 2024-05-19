Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти стерильнІБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНАЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Київ (527324) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (20)
5,80 грн
Екостатус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Всього: упаковка (8)
9,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
12,32
Економія: -1,11 грн
11,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
13,60
Економія: -2,20 грн
11,40 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (4)
7,50 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (7)
7,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Всього: упаковка (1)
13,47
Економія: -2,01 грн
11,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
Всього: упаковка (1)
13,09
Економія: -1,66 грн
11,43 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Всього: упаковка (1)
12,17
Економія: -0,76 грн
11,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Всього: упаковка (1)
12,93
Економія: -1,52 грн
11,41 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, 64/1
Всього: упаковка (1)
13,15
Економія: -1,72 грн
11,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Всього: упаковка (1)
12,76
Економія: -1,29 грн
11,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: упаковка (2)
12,76
Економія: -1,38 грн
11,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (1)
12,81
Економія: -1,13 грн
11,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (1)
13,48
Економія: -1,55 грн
11,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Всього: упаковка (1)
12,97
Економія: -1,58 грн
11,39 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
Всього: упаковка (1)
12,42
Економія: -0,89 грн
11,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (1)
12,30
Економія: -0,84 грн
11,46 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
13,92
Економія: -1,73 грн
12,19 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
Всього: упаковка (1)
12,21
Економія: -0,92 грн
11,29 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (5)
7,50 грн