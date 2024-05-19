БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Київ (527324) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
В інших містах:
Екостатус
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Авк фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Авк фарм
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, узвіз Стрілецький, 1/4
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Іллєнка Юрія, 64/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Соборна, 91
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Старокостянтинів, вул. Острозького, 10
Авк фарм
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2