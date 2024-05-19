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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм ПЕРЛИНА 5 м х 10 см тип марлі 17, №1 - Київ (527338) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
7,00 грн
В інших містах:
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (11)
7,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
Всього: упаковка (1)
7,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (20)
6,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
Всього: упаковка (10)
11,78
Економія: -1,72 грн
10,06 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (142)
5,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
10,74
Економія: -0,80 грн
9,94 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
Всього: упаковка (7)
7,70 грн
Фармсвіт здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корюківка, вул. Передзаводська, 10/2
Всього: упаковка (9)
8,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (30)
7,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом