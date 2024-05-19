Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (2) 133,01 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 132,82 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 133,00 Економія: -0,81 грн 132,19 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 132,31 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється за 16 хв Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (5) 136,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 136,00 грн Забронювати