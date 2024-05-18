Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється за 57 хв Графік роботи Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71 Всього: упаковка (1) 132,14 Економія: -0,70 грн 131,44 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Зачинено Відчиняється за 57 хв Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (2) 131,24 Економія: -0,52 грн 130,72 грн Забронювати

Аптека біля ратуші Детальніше Зачинено Відчиняється за 57 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 131,39 грн Забронювати

Центральна Детальніше Зачинено Відчиняється за 57 хв Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2 Всього: упаковка (1) 132,83 Економія: -1,39 грн 131,44 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (5) 136,00 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється за 57 хв Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 136,00 грн Забронювати