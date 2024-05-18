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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИ ПОТОВИДЕЛЕННЯ НІГ 40 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (840283) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
512,08
Економія: -18,08 грн
494,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
464,43
Економія: -14,23 грн
450,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
512,38
Економія: -18,38 грн
494,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
518,67
Економія: -33,57 грн
485,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
510,71
Економія: -25,61 грн
485,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
511,00
Економія: -32,37 грн
478,63 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
517,21
Економія: -38,58 грн
478,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
507,17
Економія: -22,07 грн
485,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
472,57
Економія: -27,97 грн
444,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
517,75
Економія: -32,65 грн
485,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
514,30
Економія: -29,20 грн
485,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, бульв. Слави, 8
Всього: упаковка (1)
516,29
Економія: -31,19 грн
485,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
505,67
Економія: -20,57 грн
485,10 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
509,69
Економія: -24,59 грн
485,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
475,19
Економія: -30,59 грн
444,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
468,27
Економія: -19,26 грн
449,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
505,91
Економія: -20,81 грн
485,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
500,14
Економія: -15,04 грн
485,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
517,27
Економія: -23,27 грн
494,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (3)
517,89
Економія: -32,79 грн
485,10 грн