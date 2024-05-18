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SWISS ENERGY by DR.FREI SMARTVIT KIDS (СМАРТВІТ КІДС) пастилки жувальні, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (529917) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
259,61
Економія: -11,30 грн
248,31 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
257,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 20:00
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
257,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
257,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
257,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
257,50 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
257,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 14:00
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
257,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 27 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
257,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
257,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 16:00
257,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 17:00
257,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-20 - 18:00
257,50 грн