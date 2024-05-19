Азитер® краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг, №6 - Львів (425098) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, вул. Ужанська, 14
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Любешів, вул. Незалежності, 14
Здорова родина
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Всього: краплі очні, розчин (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Аптека доброго дня
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Всього: контейнер однодозовий (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
1 соціальна аптека
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Всього: контейнер однодозовий (2)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Народна аптека
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Всього: краплі очні, розчин (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Подорожник
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Всього: краплі очні, розчин (4)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Народна аптека
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Всього: краплі очні, розчин (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом