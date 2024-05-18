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ACNE OUT МИЛО ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 100 г - Харків (526362) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
322,70
Економія: -9,70 грн
313,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
326,68
Економія: -13,68 грн
313,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (2)
327,62
Економія: -68,41 грн
259,21 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
349,33
Економія: -21,34 грн
327,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
328,69
Економія: -18,69 грн
310,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
328,45
Економія: -18,45 грн
310,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
348,90
Економія: -51,43 грн
297,47 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (3)
309,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
352,75
Економія: -25,50 грн
327,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Соборна, 33
Всього: упаковка (3)
309,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Воскресенська, 2
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
349,80
Економія: -44,30 грн
305,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
329,72
Економія: -41,46 грн
288,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
324,04
Економія: -45,04 грн
279,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
332,37
Економія: -48,17 грн
284,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
349,43
Економія: -60,33 грн
289,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
346,51
Економія: -69,62 грн
276,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (2)
353,18
Економія: -76,29 грн
276,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
345,45
Економія: -31,71 грн
313,74 грн