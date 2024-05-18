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ACNE OUT МИЛО ПРОТИ ВУГРЕВОГО ВИСИПУ 100 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (526362) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
342,49
Економія: -28,75 грн
313,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
344,35
Економія: -16,80 грн
327,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
329,53
Економія: -26,86 грн
302,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (2)
349,73
Економія: -72,84 грн
276,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
353,98
Економія: -77,09 грн
276,89 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
347,11
Економія: -57,94 грн
289,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
354,34
Економія: -65,24 грн
289,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
345,05
Економія: -26,99 грн
318,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
328,66
Економія: -49,66 грн
279,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
309,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
323,14
Економія: -34,88 грн
288,26 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (1)
348,83
Економія: -43,33 грн
305,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (1)
334,53
Економія: -50,33 грн
284,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
Всього: упаковка (1)
346,24
Економія: -32,50 грн
313,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
346,24
Економія: -42,14 грн
304,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
342,29
Економія: -38,19 грн
304,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
334,16
Економія: -21,16 грн
313,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
325,52
Економія: -12,52 грн
313,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
325,96
Економія: -12,96 грн
313,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (6)
344,98
Економія: -62,12 грн
282,86 грн