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APIVITA BEE SUN SAFE СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ОЛИЧЧЯ І ТІЛА SPF-50 200 мл - Львів (756526) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
1230,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
1230,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 13
Всього: упаковка (1)
1118,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
Всього: упаковка (1)
920,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Берегове, пл. Кошута, 7
Всього: упаковка (2)
1118,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1173,20
Економія: -234,60 грн
938,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
1291,95
Економія: -258,35 грн
1033,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1291,95
Економія: -258,35 грн
1033,60 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Луцьк, просп. Волі, 4/1
Всього: упаковка (1)
989,68 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом