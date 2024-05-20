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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF-50+ 200 мл - Одеса (642229) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
750,46
Економія: -35,26 грн
715,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (6)
894,77
Економія: -35,57 грн
859,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
1159,92 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
760,62
Економія: -45,42 грн
715,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
908,00
Економія: -48,80 грн
859,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
968,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
995,00 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
1023,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
1052,22
Економія: -5,66 грн
1046,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 69
Всього: упаковка (1)
995,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (1)
966,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн