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АВЕН СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ SPF-50+ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642229) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (2)
995,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
904,05
Економія: -44,85 грн
859,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (2)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
739,59
Економія: -24,39 грн
715,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
929,80
Економія: -27,89 грн
901,91 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (2)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
727,33
Економія: -47,33 грн
680,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (1)
819,00
Економія: -24,57 грн
794,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (2)
1023,40
Економія: -30,70 грн
992,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
1117,00
Економія: -33,51 грн
1083,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
785,37
Економія: -38,25 грн
747,12 грн