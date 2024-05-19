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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл дитячий - Львів (526676) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
500,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
610,01
Економія: -63,09 грн
546,92 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
451,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
572,26
Економія: -27,41 грн
544,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
597,33
Економія: -74,39 грн
522,94 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
531,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
581,63
Економія: -31,68 грн
549,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
562,64
Економія: -51,54 грн
511,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
603,46
Економія: -25,54 грн
577,92 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (1)
564,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (3)
611,38
Економія: -33,46 грн
577,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
605,67
Економія: -68,45 грн
537,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
567,62
Економія: -22,77 грн
544,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
617,05
Економія: -39,13 грн
577,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (3)
572,44
Економія: -22,49 грн
549,95 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
507,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (2)
582,17
Економія: -37,32 грн
544,85 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
521,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (4)
578,25
Економія: -33,40 грн
544,85 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
531,00 грн