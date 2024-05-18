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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC ПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл дитячий - Дніпро (Дніпропетровськ) (526676) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
591,79
Економія: -93,39 грн
498,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
596,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
601,39
Економія: -94,43 грн
506,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
Всього: упаковка (1)
606,81
Економія: -54,75 грн
552,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
616,81
Економія: -38,89 грн
577,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
589,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
566,26
Економія: -21,41 грн
544,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (2)
612,71
Економія: -34,79 грн
577,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
602,42
Економія: -24,50 грн
577,92 грн
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 34
Всього: упаковка (1)
700,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
589,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (2)
591,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (3)
602,71
Економія: -24,79 грн
577,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
567,00
Економія: -17,05 грн
549,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
590,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
598,49
Економія: -20,57 грн
577,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (3)
572,72
Економія: -22,77 грн
549,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (5)
578,66
Економія: -28,71 грн
549,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (6)
566,15
Економія: -21,30 грн
544,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
570,64
Економія: -98,23 грн
472,41 грн